Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dvacetiletá řidička přetočila auto přes střechu

JABLONECKO – Mladá řidička nezvládla vlivem rychlosti projet zatáčku a havarovala.

Tento týden ve středu krátce po půlnoci se stala dopravní nehoda na silnici třetí třídy v katastru Nové Vsi nad Nisou. Dvacetiletá řidička jela s vozidlem BMW 123D ve směru k Dolní Černé Studnici, kde se v levotočivé zatáčce vlivem nepřiměřené rychlosti dostal do smyku, vyjela vlevo mimo silnici a narazila do vzrostlého stromu. Vlivem tohoto nárazu se vozidlo přetočilo přes střechu a skončilo zpět na kolech. Zraněná řidička byla posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje převezena do jablonecké nemocnice. Charakter jejího zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u ní policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Předběžná výše způsobené škody činí částku 130.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.



27. 9. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

