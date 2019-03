Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dvacetiletá dívka pod různými legendami lákala na mužích peníze

BENEŠOVSKO – Nyní je ve vazbě a čeká ji soud. Za obdobnou trestnou činnost byla přitom letos v lednu podmíněně odsouzena na 2,5 roku. Protože ale podvody páchala opakovaně, může očekávat, že jí tentokráte soud uloží trest nepodmíněný. Za mřížemi by tak mohla strávit 2 až 8 let.

Počátkem letošního března zadrželi benešovští kriminalisté na základě předchozího souhlasu státního zástupce teprve dvacetiletou dívku z Benešovska. Měli totiž zjištěno a zadokumentováno, že se dlouhodobě dopouštěla podvodů na dvou mladých mužích, ze kterých lákala peníze. Jednalo se přitom o nemalé částky, které jí vypláceli nejméně od července do listopadu loňského roku. Celkově si tak přišla na více než 3 milióny korun. Dívka si soustavně vymýšlela nejrůznější legendy. Jednou to byla rekonstrukce bytu, který ve skutečnosti vůbec nevlastnila, podruhé šlo o servis jejího vozu velmi exkluzivní značky, který ale měla pouze půjčený od známého, anebo se jednalo o storno dovolené v exotické destinaci, na které ale nakonec byla. Vymýšlela si i legendy o své rodině, o které uváděla nepravdivé informace, s cílem působit důvěryhodně. Lhala o svém zaměstnání, zaměstnání svých rodičů i o jejich majetku. Při následné domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor a pozemků kriminalisté zajistili řadu důležitých důkazních materiálů, mezi kterými byla například dvě drahá osobní motorová vozidla, skútr, či peníze na hotovosti. Krátce po svém zadržení tak dívka putovala do policejní cely a následně byla obviněna z trestného činu podvod, za který trestní zákoník ukládá vzhledem k výši způsobené škody trest odnětí svobody v rozsahu od 2 do 8 let. Dotyčná je v současné době ve vazbě a čeká ji soud.

Jedno soudní rozhodnutí si už ale tato mladá dívka vyslechla zcela nedávno. Letos koncem ledna byla totiž odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2,5 roku právě za podvody. Těch se dopouštěla minimálně od roku 2015 do roku 2018 na nic netušícím mladém muži. Neváhala si přitom vymýšlet spletité legendy o své kamarádce, která údajně nemá rodiče, až na jednoho sourozence, od něhož ale nemůže čekat žádnou pomoc. Velmi důvěryhodně mu líčila, jak má problémy v práci, jak se stala obětí autonehody a skončila v kómatu a jak se jí nakonec nevyhnula ani závažná onkologická nemoc. Mladík všem těmto historkám uvěřil a ve snaze kamarádce pomoci jí začal postupně půjčovat peníze. Nejprve sáhl do svých úspor, pak požádal o finanční pomoc své rodiče a nakonec si musel půjčit sám ještě několikrát v různých peněžních ústavech. Dívce tak postupně svěřil bezmála milión a půl korun. Vrácení peněz mu měla zajistit další dívčina kamarádka, se kterou komunikoval prostřednictvím sociálních sítí. I ta byla ale smyšlená. Po tom, co se na policii obrátili jeho rodiče, dívka většinu dlužné částky uhradila. Následně ale bylo zjištěno, že peníze, které vracela, získávala dalšími podvody právě na dvou zmíněných mladých mužích, které tímto způsobem připravila o miliónové částky. Pokračovala tak v trestné činnosti, za kterou už byla jednou odsouzena. Může proto očekávat, že tentokrát jí soud uloží trest nepodmíněný.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

13. března 2019

vytisknout e-mailem