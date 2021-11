Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dvaatřicetiletý muž několik zákazů řízení

PRAHA VENKOV - JIIH - Opakovaně usedal za volant se zákazem řízení

V úterý 23. listopadu 2021 krátce po 21. hodině se 42letý muž nezdráhal usednout za volant vozidla, a to i přesto, že si je dobře vědom toho, že má několik zákazů k řízení motorových vozidel a to až do roku 2025.



Toto rozhodnutí se mu však nevyplatilo, protože byl zastaven a kontrolován hlídkou policistů v Čestlicích. Následovalo zahájení úkonů trestního řízení a sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.



O vině a trestu bude následně rozhodovat soud.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

29. listopadu 2021



