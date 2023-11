Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dva zloději se vloupali do domu, kde spal muž

JABLONEC NAD NISOU – Městští strážníci v domě zadrželi dva zloděje, kterým následně policisté sdělili podezření ze spáchání několika trestných činů.

V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili dvěma mužům ve věku 34 a 41 let podezření ze spáchání trestného činu krádež ve stádiu pokusu a trestného činu porušování domovní svobody, kterých se dopustili ve spolupachatelství tento týden v úterý ráno v Jablonci nad Nisou v ulici Revoluční. V ten den pět minut po šesté hodině strážníci jablonecké městské policie přijali na linku 156 oznámení od muže, který jim sdělil, že na půdě v rodinném domě, kde je sám, jsou zloději. Dvě hlídky strážníků byly na místě činu za dvě minuty a skutečně v uvedeném domě na půdě zadržely dva podezřelé s dvěma batohy, které byly plné věcí připravených k odcizení. Strážníci samozřejmě ihned na místo také přivolali policisty, kteří místo činu zajistili a vše zadokumentovali. Podezřelí byli umístěni do policejní cely. V rámci provedených úkonů v trestním řízení jsme zjistili, že podezřelí do objektu vnikli násilím vraty do přilehlé garáže, ze které měli již volný přístup do celého domu. Domem prošli až na půdu, kde si k odcizení připravili různé věci v celkové hodnotě 15.600,- Kč – různé obráběcí nástroje, sadu odznaků a skleněné ozdoby, které měli v úmyslu následně zpeněžit. Oběma podezřelým nyní za spáchání uvedených trestných činů hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na tři rok. Po provedených úkonech byli oba muži ze zadržení propuštěni na svobodu.





9. 11. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje





