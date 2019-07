Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Dva zákazy řízení, vybodování a alkohol

OLOMOUC - Hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi.

V pátek 19. 7. 2019, kolem desáté hodiny dopoledne, kontrolovali policisté v Olomouci osobní motorové vozidlo Škoda Octavia. U 66letého řidiče provedli orientační dechovou zkoušku a naměřili mu lehce přes 1,1‰ alkoholu v dechu. Navíc zjistili, že má soudem uloženy hned dva platné zákazy řízení všech motorových vozidel, a to až do května 2024 a také to, že má blokaci řidičského oprávnění z důvodu dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení. Muž byl zajištěn a umístěn do policejní cely. Při šetření navíc vyplynulo, že soudem byl vydán příkaz k propadnutí věci – osobního motorového vozidla. Policisté vozidlo zajistili. Ještě téhož dne mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové klátky. Za ty mu, v případě prokázání viny a odsouzení hrozí, mimo jiné, trest odnětí svobody až na tři léta.

22. července 2019

