Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dva zákazy řízení muži nezabránily usednout za volant

JABLONEC NAD NISOU – Muž, který má vysloveny dva zákazy řízení, včera dopoledne vyjel do ulic města.

Včera policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou – Mšeně ve zkráceném přípravném řízení sdělili 73letému muži podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se dopustil včera dopoledne krátce po půl desáté v Jablonci nad Nisou. Tehdy byl v ulici Želivského kontrolován policejní hlídkou při řízení motorového vozidla Honda CR-V. Provedenou kontrolou policisté zjistili, že tento muž má v současné době vysloveny dva zákazy řízení motorových vozidel, a to Městským úřadem v Jablonci nad Nisou do července letošního roku a Okresním soudem v Jablonci nad Nisou do ledna 2024. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky.





16. 2. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

