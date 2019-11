Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Dva z útočníků skončili ve vazbě

OLOMOUCKO - Dvěma obviněným hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

Kriminalisté územního odboru Olomouc zahájili trestní stíhání tří mužů ve věku 18, 23 a 26 let z Olomoucka, dvou z nich ve věku 18 a 23let jakožto obviněných ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež, spáchaného formou spolupachatelství, 26letého jakožto obviněného ze spáchání přečinu nepřekažení trestného činu. Tohoto protiprávního jednání se měli obvinění dopustit v pátek 15. 11. 2019, v odpoledních hodinách, v Uničově. Dva z obviněných ve věku 23 a 18let, měli nejprve vulgárními výrazy napadnout dva muže ve věku 56let a jednu ženu ve věku 53let, požadovat po nich peníze a následně je měli napadnout i fyzicky. Nakonec jim měli z batohů odcizit nabíječku, jídlo a alkohol. Třetí z obviněných se měl zapojit pouze do nadávek. Dva z napadených skončili v péči zdravotnické záchranné služby. Na základě získaných informací a poznatků, operativního šetření a především místní a osobní znalosti policisté všechny tři muže, důvodně podezřelé z uvedeného protiprávního jednání, ještě téhož dne večer zadrželi a umístili do policejních cel. Se dvěma z nich se napadení znali. Při prověřování celé události kriminalisté zjistili, že jeden z podezřelých, 23letý muž, byl v nedávné minulosti za obdobnou trestnou činnost soudem odsouzen a potrestán. Na základě důkladného prověření všech skutečností a podkladů zahájili kriminalisté následujícího dne trestní stíhání všech tří mužů. Dvou z nich ve věku 18 a 23let jakožto obviněných ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež, spáchaného formou spolupachatelství, 26letého jakožto obviněného ze spáchání přečinu nepřekažení trestného činu. Dvěma z obviněných ve věku 18 a 23let tak v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let, třetímu z obviněných, 26letému muži, pak v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

V případě dvou obviněných ve věku 18 a 23let dali kriminalisté podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněných do vazby, který byl soudem akceptován. Trestní stíhání tak probíhá vazebně.

V případě 26letého obviněného probíhá trestní stíhání na svobodě.

por. Mgr. Irena Urbánková

20. listopadu 2019

vytisknout e-mailem