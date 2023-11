Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dva výtečníci předáni do výkonu trestu

Táborsko – Policisté zjistili, kde se před spravedlností skrývají, zadrželi je a předali do věznice.

V pátek 24. listopadu 2023 v ranních hodinách v Plané nad Lužnicí zadrželi táborští kriminalisté ve spolupráci s policisty z obvodního oddělení Sezimovo Ústí jednatřicetiletého muže z Táborska, který se vyhýbal nástupu do výkonu trestu. Na muže byl Okresním soudem v Táboře vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. Byl odsouzen za zločin těžké ublížení na zdraví, kterého se dopustil v září letošního roku v Táboře. Policisté ho eskortovali do věznice v Českých Budějovicích. Celostátní pátrání po něm bylo odvoláno.

Téhož dne v dopoledních hodinách rovněž v Plané nad Lužnicí zadrželi táborští kriminalisté ve spolupráci s policisty z obvodního oddělení Sezimovo Ústí jednadvacetiletého muže z Táborska, který se vyhýbal nástupu do výkonu trestu a navíc pokračoval ve své trestném jednání. Byl odsouzen za majetkovou trestnou činnost, které se dopouštěl především v Sezimově Ústí. Vnikal na pozemky rodinných domů a kradl věci z neuzamčených vozidel. Ve své činnosti nadále pokračoval. Policisté mu prokázali a obvinili ho z dalších devět skutků v Sezimově Ústí a v Táboře. Z dalšího šetření vyplývá, že to však nebude číslo konečné. Na další rozhodnutí soudu si počká ve věznici, kam ho policisté v pátek eskortovali. Celostátní pátrání po něm bylo odvoláno.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

27. listopadu 2023

