Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Dva "úsměvné" výjezdy pyrotechnika

SVITAVSKO A CHRUDIMSKO - Včera vyjížděl policejní pyrotechnik na nález granátu vyloveného z řeky v Moravské Třebové, dnes ráno cesty pyrotechniků málem směřovaly do Boru u Skutče.

V Moravské Třebové magnet zachytil cizí předmět pod vodní hladinou, nálezce už čekal, co z vody vytáhne, ale místo radosti z nalezeného „pokladu“ přišly starosti s tím, co má dělat a jak správně postupovat. Zavolal na tísňovou linku, nález oznámil a čekal na příjezd pyrotechnika. Po jeho ohledání už bylo zřejmé, že o granát nešlo. Podle pyrotechnika to byl pouze předmět, který se munici pouze podobal.

Podobný výjezd hrozil i dnes ráno směr Bor u Skutče. V 7:35 volal na tísňovou linku muž, který popisoval oznamovanou událost tak, že přímo uprostřed autobusové zastávky leží na lavičce nějaký předmět zabalený v papíře. Balíček tam položila cizí žena, co přijela autem a obratem odjela pryč. Není to poprvé, stejně se zachovala před měsícem, ale to nikdo policisty nevolal. Oznamovatel měl samozřejmě strach o život a zdraví osob poblíž místa podivného balíčku, proto volal na lidi kolem, aby k předmětu nechodili.

Na místo byli vysláni kolegové ze Skutče, ale než přijeli, přišla nová zpráva. Oznamovatel šel blíže k předmětu, rozbalil ho a zjistil, že to je krabička s nápisem Kamínky a směrovacím číslem. Tímto zjištěním dnešní případ pro policisty skončil a pyrotechnik na místo nevyjížděl.

Je pravda, že někteří lidé v poslední době nechávají na veřejně dostupných místech různě vyzdobené kamínky, které jsou určeny pro toho, komu se líbí, aby si ho nechal jen tak pro radost. Jelikož podobně zabalené překvapení může způsobit pořádný rozruch, je na místě požádat takto tvořivé výtvarníky, aby kamínky nebalili do neprůhledných obalů. Je lepší, když je hned vidět, co na místě opravdu leží.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

31. března 2021

