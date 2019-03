Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dva sražení chodci

VSETÍNSKO: Při střetu s osobním autem byli zraněni dva chodci.

V pátek v noci došlo na přechodu pro chodce v obci Zašová ke střetu osobního vozidla a dvou chodců. Chodec i chodkyně utrpěly těžké zranění.

Dopravní policisté společně s kriminalisty nadále zjišťují okolnosti páteční dopravní nehody. Okamžik před desátou hodinou večer jel po silnici I/35 v obci Zašová směrem k Rožnovu pod Radhoštěm čtyřicetiletý cizinec. Řídil vozidlo Volkswagen. Pravděpodobně přehlédl dvojici chodců, kteří silnici přecházeli po přechodě pro chodce a to z levé strany směru jízdy řidiče. Došlo ke střetu vozidla s chodci. Dvaačtyřicetiletý chodec z Rožnovska utrpěl těžké zranění a byl převezen do nemocnice. Těžké zranění utrpěla i čtyřiatřicetiletá chodkyně z Jižních Čech. Ta byla se zraněními transportována letecky do nemocnice.

Policisté provedli dechovou zkoušku u řidiče vozidla. Výsledek zkoušky byl nulový. U chodce přístroj při dechové zkoušce ukázal na hodnotu 2,47 promile, u chodkyně bude provedeno vyšetření krve. Škoda na vozidle činí dvacet tisíc korun.

18. března 2019, por. Bc. Vladislav Malcharczik

Odkazy do noveho okna Místo nehody Detailní náhled

vytisknout e-mailem