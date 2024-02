Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dva roky pronásledoval bývalou partnerku

ZLÍNSKO: Může strávit až rok ve vězení.

Policisté z Luhačovic ve zkráceném přípravné řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu nebezpečné pronásledování čtyřiapadesátiletému muži z města na severu Moravy, který déle než dva roky soustavně pronásledoval svou bývalou o rok mladší partnerku žijící ve městě na Zlínsku.

Žena se s mužem rozešla po několikaleté známosti začátkem rou 2022. Dala mu jasně opakovaně najevo, že s ním již nechce mít nic společného. On se ale přesto soustavně snažil o kontakt s ní prostřednictvím telefonátů, SMS zpráv, jezdil za ní do místa jejího bydliště, kde ji vyhledával, sledoval, nosil jí květiny a jiné dárky i přesto, že žena neměla o nic z toho zájem. Kontaktoval i členy její rodiny a kamarádky. Tímto jednáním v bývalé partnerce vyvolal strach, často kvůli němu nevycházela z domu, což ji stresovalo, obtěžovalo a negativně zasahovalo do jejího života.

Žena na muže podala koncem loňského roku trestní oznámení. Dosud netrestaný muž se ke svému jednání přiznal. V případě odsouzení by strávit až jeden rok za mřížemi.

28. února 2024, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem