Dva řidiči a dva pozitivní drogové testy

CHRUDIMSKO – Chrudimským policistům se během noci z úterý 21. února 2023 na středu podařilo v Chrudimi odhalit dva řidiče, kteří jsou podezřelí z řízení vozidel pod vlivem omamných a psychotropních látek.

Prvního řidiče jedoucího vozidlem zn. Renault zastavili policisté z chrudimské hlídkové služby v úterý 21. února 2023 v 23:56 hodin na ulici Čs. Armády v Chrudimi. Hlídka řidiče vyzvala, aby se podrobil dechové zkoušce ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu. Ta vyšla negativně. Negativní ovšem ale nebyl orientační drogový test, který vyšel pozitivní na opiáty a kokain. Policisté následně 30letého řidiče vyzvali k lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu, kterému se dobrovolně na pardubické protialkoholní záchytné stanici podrobil.

O deset minut později zastavili policisté z chrudimského obvodního oddělení v Dašické ulici vozidlo zn. Ford. I tomuto řidiči vyšel drogový test pozitivně na látky amfetamin a metamfetamin. Na rozdíl od prvního zmiňovaného řidiče, devětačtyřicetiletý šofér se na výzvu kolegů odmítl podrobit lékařskému vyšetření.

Oběma řidičům policisté další jízdu zakázali a na místě jim zadrželi řidičské průkazy.



V prvním případě policisté zatím případ řeší jako přestupek, nicméně budou vyčkávat na výsledky laboratorního vyšetření odebraných vzorků a poté může dojít ke změně právní kvalifikace. Ve druhém případě řidiči hrozí ve správním řízení sankce až do výše 50.000 korun a zákaz řízení od jednoho roku do dvou let.

23. února 2023

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

