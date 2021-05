Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dva případy výtržnictví z Chebska

CHEBSKO – Podezřelým mužům hrozí až dvouleté vězení.

Na začátku května letošního roku měl 33letý muž z Chebska v malé obci poblíž Mariánských Lázní před místní prodejnou potravin fyzicky napadnout 28letého muže, kterého udeřil rukou do obličeje. Tímto mu způsobil zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici. Policisté z obvodního oddělení z Mariánských Lázní mu za to sdělili podezření ze spáchání přečinu Výtržnictví.



Sdělení podezření ze spáchání stejného trestného činu si vyslechl od mariánskolázeňských policistů také 40letý muž z Tachovska. Ten měl ve čtvrtek dne 13. 5. 2021 v odpoledních hodinách v Mariánských Lázních v prostoru nádraží po předchozí slovní rozepři hodit kámen, který trefil 38letého muže do oblasti hlavy. Tímto jednáním mu způsobil zranění, se kterým byl ošetřen v nemocnici.

Oběma výtržníkům hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na dva roky.

17. 5. 2021

