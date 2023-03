Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dva případy výtržnictví na Karlovarsku

KARLOVARSKO – Napadení muži utrpěli zranění.

Fyzicky napadl dva muže

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - město sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví dvaatřicetiletému muži z Karlových Varů.

Podezřelý muž měl ve druhé polovině února letošního roku krátce po osmnácté hodině v jednom z obchodních domů v Karlových Varech slovní rozepři kvůli alkoholu se svým třiatřicetiletým známým. Následně měl svého známého v prostoru nákupních košíků fyzicky napadnout, přičemž se ho pokusil několikrát udeřit pěstí do hlavy. To se mu ale nepovedlo, jelikož se napadený muž bránil.

Dalšího muže měl fyzicky napadnout ve čtvrtek 16. března letošního roku kolem čtrnácté hodiny před jedním z obchodních domů taktéž v Karlových Varech. To měl oslovit svého třiašedesátiletého známého, kterého měl nejdříve vulgárně urážet a ihned poté fyzicky napadnout pěstí do oblasti hlavy a kopem do oblasti břicha. Vzápětí se na místo dostavili policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary město, kteří podezřelého muže omezili na osobní svobodě. Po provedených úkonech byl eskortován na protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově.

Napadl jemu neznámého muže

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - město sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví šestatřicetiletému muži z Kolínska.

Ten měl v pátek 17. března letošního roku krátce před sedmnáctou hodinou procházet ulicemi v Karlových Varech. Poté, co přišel na jednu ze zastávek městské hromadné dopravy, všiml si jemu neznámého pětašedesátiletého muže, kterého oslovil. Následně ho měl fyzicky napadnout několika údery pěstí a kopy do celého těla. Napadený muž byl následně převezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město po muži začali okamžitě pátrat a po několika minutách ho poblíž zastávky zajistili a převezli na obvodní oddělení k provedení dalších úkonů.

Dvaatřicetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na dva roky. Šestatřicetiletému muži v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se výtržnictví dopustil opětovně.

nprap. Jan Bílek

20.3.2023

vytisknout e-mailem