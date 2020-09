Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dva případy výtržnictví

KARLOVARSKO – Oběma mužům nyní hrozí několikaleté vězení.

V klubovně zbil dva muže

Policisté z obvodního oddělení Teplá sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví dvaačtyřicetiletému muži z Chebska.

Ten měl mít v polovině srpna letošního roku v nočních hodinách v klubovně jednoho ze sportovních klubů na Chebsku slovní rozepři s jiným mužem. Po hádce ho měl podezřelý fyzicky napadnout úderem hlavy do oblasti obličeje. Napadeného se měl po útoku zastat jeden z návštěvníků klubovny, ovšem také toho měl dvaačtyřicetiletý muž okamžitě fyzicky napadnout několika údery pěstí do oblasti hlavy. Oběma mužům způsobil zranění, které se vyžádalo lékařské ošetření.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



Napadl ho před hernou

V sobotu 22. srpna 2020 měl mít jednatřicetiletý muž v nočních hodinách spor u vstupních dveří do herny v Karlových Varech. Nejdříve se měl s jiným mužem pohádat a po několika minutách ho fyzicky napadnout několika údery pěstí do oblasti hlavy. Po chvíli měl jednatřicetiletý muž v útoku pokračovat a napadeného silou vrazit na vchodové dveře, které se poškodily. Poté měl napadený zůstat ležet na zemi a jednatřicetiletý muž ho měl několikrát pěstí udeřit do různých částí těla. Když napadený zařízení opouštěl, tak ho měl muž před objektem znovu fyzicky napadnout. Dalšímu útoku již zabránili přivolaní policisté.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město sdělili jednatřicetiletému muži ze Sokolovska podezření ze spáchání přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se výtržnictví dopustil opakovaně.

nprap. Jakub Kopřiva

11. 9. 2020

