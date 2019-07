Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dva případy vloupání nemají dosud viníka

ROKYCANY - Během dvou dnů došlo k vloupání do dvou objektů v okresním městě. Policisté pátrají po pachateli majetkové trestné činnosti.

Během dvou dnů došlo na území Rokycan k majetkové trestné činnosti. Rokycanští policisté se zabývají dvěma případy vloupání do objektů. Prvního případu, kterým se policisté zabývají, se dopustil dosud neznámý pachatel z pondělí na úterý tohoto týden. Neznámý pachatel překonal oplocení u objektu, kde následně překonal zajištění u plechového skladu, vnikl do vnitřního prostoru, ale nic neodcizil. Do druhého skladu vnikl bez použití násilí, jelikož ten by odemčený a z tohoto prostoru odcházel s několika desítkami vodoměrů. Škoda byla vyčíslena na částku přesahující pět tisíc korun. K dalšímu případu vloupání, kterým se policisté zabývají, došlo z úterý na středu. Tentokrát neznámý pachatel vnikl do výrobní haly společnosti, která prochází rekonstrukcí, zde se předmětem zájmu pachatele staly kabely. Způsobil dosud přesně nevyčíslenou škodu. Oba případy policisté prověřují pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Po pachateli či pachatelích a odcizených věcech pátrají.





por. Bc. Hana Kroftová, DiS.

11. července 2019

vytisknout e-mailem