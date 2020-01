Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dva případy vloupání

TACHOVSKO - Vloupání do objektů prověřují stříbrští policisté a policisté obvodního oddělení Konstantinovy Lázně.

Vloupání do rekreační chaty prověřují policisté obvodního oddělení Konstantinovy Lázně. Dosud neznámý pachatel v době od 19. do 27. ledna letošního roku po rozbití skleněné výplně u okna rekreační chalupy v obci Okrouhlé Hradiště, vnikl do vnitřního prostoru, ze kterého odcizil lampičku, kuchyňské hodiny v celkové škodě téměř 1 000 korun. Poškozením okna způsobil škodu ve výši 1 000 korun. Policisté po přijetí oznámení vyjeli na místo činu, kde provedli neodkladné úkony a nyní případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody.

Dalším případem vloupání do domu se zabývají stříbrští policisté. Tentokrát během pondělního (27.1.2020) pachatel překonal vstupní dveře do domu v obci Černošín, ze kterého následně po prohledání vnitřního prostoru, odcházel s několika tisícovou hotovostí. Škoda na poškození dveří byla vyčíslena na 1 000 korun. I v tomto případě policisté provedli na místě neodkladné úkony a případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu. Oběma případy se policisté nadále zabývají a po pachatelích a odcizených věcech pátrají.





por. Bc. Hana Kroftová

29. ledna 2020

vytisknout e-mailem