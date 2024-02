Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dva případy krádeží

KARLOVARSKÝ KRAJ – Ženy odcizily vše, co mohly.

CHEBSKO – Nyní jí hrozí až tříleté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiadvacetileté ženy ze Sokolova, kterou obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

Obviněná žena měla v první polovině listopadu loňského roku mezi osmou a devátou hodinou ranní navštívit jeden z obchodních domů v Aši na Chebsku. Žena si měla vzít nákupní košík, se kterým vjela do vnitřních prostor prodejny. Do košíku postupně dávala různé zboží, jako například troje kalhoty, květinu nebo čtyři kusy čokolády. S naplněným košíkem následně prošla pokladní zónou, aniž by za zboží zaplatila.

Svým jednáním způsobila škodu přibližně 5 tisíc korun.

V případě prokázání viny ženě hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byla za krádeže v minulosti pravomocně odsouzena.

SOKOLOVSKO – Odcizili přibližně dvě stě kusů zboží.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov - město sdělili podezření ze spáchání krádeže dvěma ženám ze Sokolovska ve věku 30 a 39 let.

Na začátku prosince loňského roku kolem šestnácté hodiny měly ženy společně vstoupit do jednoho z obchodních domů v Sokolově. Tam měly vkládat do nákupního košíku různé věci. Ve většině případů se jednalo o potraviny či hygienické potřeby. Postupně měly do košíku vložit přibližně dvě stě kusů zboží a přibližně sedm kilogramů masa. S plným košíkem měly prodejnu opustit bez zaplacení zboží, a to v místě, které je vyhrazeno pouze pro vstup. Se zbožím měly následně vyjet před obchodní dům, kde je oslovil zaměstnanec ostrahy. Poté, co je muž oslovil, ženy nechaly zboží na místě, nasedly do osobního vozidla a z místa odjely.

V případě, že by se jim podařilo zboží odcizit, by způsobily škodu přibližně 15 tisíc korun.

V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jan Bílek

21.2.2024

vytisknout e-mailem