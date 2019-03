Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dva případy krádeže

SOKOLOVSKO – Nyní jim hrozí až dvouleté vězení.

Na začátku března letošního roku měl devětadvacetiletý muž po poničení skleněné výplně vniknout do skladu jedné ze společností v Kraslicích. Z toho měl nakonec odcizit několik kusů autobaterií a různého příslušenství. Odcizené věci měl následně prodat a peníze použít pro svoji potřebu. Majiteli tímto jednáním měl způsobit škodu přibližně 2 500 korun.

V sobotu 16. března měla v pozdních nočních hodinách vniknout dvojice mužů ve věku dvaadvacet a dvacet let na pozemek u rodinného domu v obci poblíž Chodova. Následně měli odcizit poblíž domu volně ležící pneumatiky i s disky. S několika kusy pneumatik měli opustit pozemek, ale při tomto jednání si jich všimla žena bydlící v domě. Poté, co na ně zařvala, tak dvojice mužů pneumatiky odložila do travnatého porostu. Policisté poté oba mladíky zadrželi.

Všem třem bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže a dvojici mužů navíc ještě z přečinu porušování domovní svobody. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

prap. Jakub Kopřiva

18. 3. 2019

