Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dva případy krádeže

KARLOVARSKÝ KRAJ – Jeden kradl v domě, druhý vykradl automat.

Odcizil peníze či cyklistické vybavení

Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody, krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku třiatřicetiletému muži z Karlovarska.

Tohoto jednání se měl podezřelý muž dopustit na konci prosince loňského roku. V Ostrově na Karlovarsku měl vniknout kolem šesté hodiny ranní do rodinného domu. Poté, co prohledal část rodinného domu, měl následně odcizit finanční hotovost, klíče od vozidla nebo platební karty. Následně si měl všimnout cyklistického vybavení, jako například cyklistické bundy či cyklistického počítače, které měl také odcizit. Toho se měl dopustit i přes to, že v domě v té době spali majitelé. Po vyrušení šestačtyřicetiletou majitelkou domu podezřelý muž z místa utekl.

Tímto svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 42 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí třiatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na dva roky.

Vykradli prodejní automat

Policisté z obvodního oddělení Horní Slavkov sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže teprve devatenáctiletému muži a dvaadvacetileté ženě ze Sokolovska.

Společně měli v druhé polovině prosince loňského roku v nočních hodinách přijít v jednom menším městě na Sokolovsku k prodejnímu automatu. Za pomoci nářadí, které si sebou dvojice přinesla, se měli vloupat do prodejního automatu. Z toho měli poté odcizit balící papírky, sušinu CBD nebo například CBD olej. CBD neboli kanabidiol je nepsychoaktivní látka nacházející se v konopí. Z místa měla dvojice osob bezprostředně po činu utéct.

Tímto svým jednáním měli způsobit škodu přibližně 27 tisíc korun.

V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

prap. Jan Bílek

kpt. Bc. Zuzana Týřová

