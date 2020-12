Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dva případy krádeže

KARLOVARSKÝ KRAJ – Jeden odcizil nářadí, druhý kradl parfémy.

Odcizil pracovní nářadí

Pětatřicetiletý muž měl ve čtvrtek 24. prosince v dopoledních hodinách vniknout na pozemek v Chebu. Následně měl poničit zámek a vniknout do dílny, ze které měl odcizit pracovní nářadí, jako například přímočarou pilu či laserovou vodováhu. Tímto svým jednáním měl způsobit škodu téměř 9 tisíc korun. Ještě tentýž den policisté muže, který již byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen, zadrželi.



Opakovaně kradl v drogérii

Krádeže se měl dopustit také třiapadesátiletý muž ze Sokolova, který měl během osmi dnů krást hned v jedenácti případech ve stejné drogérii v Sokolově. A to i několikrát denně.

Poprvé měl v drogérii krást ve středu 16. prosince letošního roku. To měl do prodejny přijít v dopoledních hodinách, pod své oblečení si uschovat vodu po holení a bez zaplacení odejít. V následujících dnech se měl do prodejny vydat ještě několikrát. Například v sobotu 19. prosince měl v obchodě krást hned třikrát. V rozmezí několika hodin měl odcizit několik parfémů. Ve čtvrtek 24. prosince se měl opět pokusit odcizit několik parfémů, ovšem tentokrát byl zadržen pracovníkem ostrahy. Svým jednáním měl muž, který již byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen, způsobit škodu téměř 14 tisíc korun.



V obou případech kriminalisté zahájili trestní stíhání a muže obvinili ze spáchání zločinu krádeže.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněných do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byli muži vzati do vazby.



Nyní jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se takového činu dopustili za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

nprap. Jakub Kopřiva

28. 12. 2020

