Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dva případy krádeže

KARLOVARSKÝ KRAJ – Oběma mužům nyní hrozí několikaleté vězení.

Odcizil přibližně 1 400 metrů AIFe lana

Sokolovští kriminalisté sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže dvaačtyřicetiletému muži ze Sokolovska.

Ten měl v polovině srpna letošního roku vniknout do areálu jedné ze společností na Sokolovsku. Následně měl vyšplhat na sloup vedení AIFe lan a pomocí přineseného nářadí začít tyto lana demontovat ze svorek. Poté měl prověšená lana nastříhat přinesenými kleštěmi na kratší kusy a odcizit je.

Tímto svým jednáním měl nakonec odcizit přibližně 1 400 metrů AIF lan a společnosti tím způsobit škodu téměř 250 tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí dvaačtyřicetiletého muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny hrozí muži, který již byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen, trest odnětí svobody až na pět let za způsobenou větší škodu.



Ukradl jízdní kolo i přepravku s prázdnými lahvemi od piva

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmatřicetiletého muže z Chodova, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Obviněný muž se měl od poloviny července do konce srpna letošního roku dopustit hned sedmi skutků. Kromě toho, že se opakovaně snažil platit odcizenou platební kartou, tak se měl i vloupat do různých domů.

V polovině července měl s odcizenou platební kartou přijít do prodejny smíšeného zboží v Karlových Varech. Kartou se měl snažit zaplatit několik krabiček cigaret, ovšem nakonec se mu platební kartou zaplatit nepodařilo.

O několik dní později měl v Karlových Varech vniknout do domu a následně do kanceláře. Z té měl odcizit notebook. Jen o několik hodin později si to měl namířit do jedné z ubytoven na Karlovarsku, kde měl po příchodu odcizit z recepce mobilní telefon.

Ve druhé polovině srpna měl v Karlových Varech vstoupit do neuzamčeného rodinného domu. V něm si měl zapálit cigaretu a začít dům prohledávat. Po chvíli ho uměla uvidět jednašedesátiletá majitelka domu, která ho okamžitě vyzvala, aby odešel, což učinil, aniž by cokoliv odcizil.

O tři dny později měl vniknout do garáže v Karlových Varech a z té odcizit pánské horské jízdní kolo. Jen o dva dny později měl z chodby panelového domu odcizit volně odloženou přepravku s prázdnými lahvemi od piva. Na konci srpna měl vniknout do panelového domu a ze skříně, která se nacházela na chodbě, odcizit například dvě plátěné kabelky.

Tímto svým jednáním měl muž, který již byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen, způsobit celkovou škodu přibližně 13 tisíc korun.

Policisté ve spolupráci s kriminalisty se případy usilovně zabývali a několik hodin po poslední krádeži, tedy krádeži věcí ze skříně panelového domu, sedmatřicetiletého muže zadrželi.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

2. 9. 2022

