Dva případy krádeže

KARLOVARSKÝ KRAJ – Odcizili různou elektroniku a finanční hotovost.

Policisté z obvodního oddělení Cheb – město sdělili 25leté ženě z Chebska podezření ze spáchání přečinu Krádež. Takového skutku se měla žena dopustit ke konci ledna v Chebu v místní restauraci. Původně jako host, se měla úmyslně zavřít na dámské toaletě a setrvat tam do konce provozní doby. Poté, co odešli všichni zaměstnanci, si měla nejprve v kuchyni připravit pokrm. Když zahnala svůj hlad, měla restauraci prohledat a odcizit volně odložený mobilní telefon a z kasy finanční hotovost ve výši kolem pěti tisíc korun. Se svým lupem následně utekla z restaurace pryč. Svým jednáním způsobila škodu ve výši kolem osmi tisíc korun. V případě prokázání viny jí hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

Krádeže se měli také dopustit dva muži ve věku 22 a 36 let z Karlovarska. Ti měli na začátku února v dopoledních hodinách v Nejdku násilně vniknout do bytu panelového domu. Mladší muž měl hlídat na chodbě bytu a starší prohledávat pokoje. V jejich hledáčku skončil batoh, do kterého si uschovali různou elektroniku. Poté se svým lupem z bytu utekli pryč. Svým jednáním způsobili majiteli škodu ve výši kolem čtrnácti tisíc korun. Policisté z obvodního oddělení Nejdek sdělili mužům podezření ze spáchání přečinů Krádež a Porušování domovní svobody. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.



7. 2. 2020

