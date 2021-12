Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dva Pražané podvedli stovky lidí

MOSTECKO - Na internetu prodávali zboží, které neměli, a přišli si na milion korun.

Výnosný zdroj peněz nezákonným způsobem si našli dva podnikavci z Prahy ve věku 37 a 49 let. Ti měli dle policie z oddělení hospodářské kriminality podvodným způsobem vylákat na lidech 1 255 tisíc korun. Vyšetřovatel mostecké policie oba obvinil ze zločinu podvodu ve spolupachatelství. Mladší je stíhán ve výkonu trestu odnětí svobody, kde je pro obdobné jednání a druhý je vyšetřován na svobodě. Za podvody je může soud potrestat až osmiletým odnětím svobody.

Muži měli podvody okrást na 250 poškozených. Ti reagovali na jejich nabídky na internetu. Mladší z dvojice tam vystupoval v roli prodávajícího, komunikoval s poškozenými a požadoval od nich předem úhrady plateb za zboží formou záloh či plné smluvené hodnoty zboží. Peníze měli zájemci o nabízené herní konzole, mobilní telefony, notebooky, fotoaparáty poukazovat na bankovní účty, které založil druhý obviněný. Objednávané zboží však zájemcům neodeslali a ani to neměli od počátku v úmyslu. Finanční prostředky nevrátili, ty vybrali z bankovních účtů a použili je pro svoji potřebu. Pro poškozené se stali následně nekontaktními. Takto si „vydělávali“ po dobu necelého roku.

Motoristé řídili, ač nesměli

Na dva provinilce za volantem narazili mostečtí policisté při běžných silničních kontrolách. V ulici U stadionu řídil tento týden osobní vozidlo muž z Loun, který má až do konce příštího roku vydaný zákaz řízení všech motorových vozidel. Další motorista byl předevčírem přistižen při řízení auta na mosteckém sídlišti Výslunní. I on neměl za volantem svého automobilu co dělat, neboť má platný zákaz řízení. Policisté 25letemu Mostečanovi a 36letému muži z Loun sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Most 10. prosince 2021

prap. Ludmila Světláková

