Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dva podezřelí

Písek – Čimelice - Policisté zadrželi dva muže, kteří jsou podezřelí z vloupání do rodinného domu.

Policisté zadrželi dva mladé muže ze Strakonic, kteří jsou podezřelí, že se o uplynulém víkendu vloupali do rodinného domu v Čimelicích. Muži se měli domluvit, společně vnikli na pozemek u objektu, a násilně se dostali do sklepních prostor domu. Dům prohledali a připravili si věci z vybavení, vše pak z místa činu odvezli a nechali za sebou škodu více než 70 000 korun. Jeden z podezřelých, který usedl za volant, má ještě další problém se zákonem, řídil, ačkoli má vysloven zákaz.

Na případu spolupracovali čimeličtí policisté i kriminalisté, zadržené muže umístili do policejní cely a v pondělí 21. září oběma sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádež a porušování domovní svobody. Případ zpracovávají ve zkráceném přípravném trestním řízení, do dvou týdnů by se měl dostat před soud.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

22. září 2020

vytisknout e-mailem