Dva pachatelé chtěli krást v obchodě

STŘÍBRO – Za tím účelem prolezli okénkem do sklepa, kde však zůstali uvězněni. Policisté, kteří na místo přijeli, je zadrželi poté, co pachatelé ze sklepa vylezli zpět na ulici.

Stříbrští policisté se zabývají případem, který se stal 21. července letošního roku v brzkých ranních hodinách ve Stříbře. Dvojice osmnáctiletých pachatelů se tam chtěla vloupat do objektu prodejny potravin. Hluk, který při tom způsobili, uslyšeli provozovatelé obchodu bydlící nad ním, a tak se obrátili se svým poznatkem na policii. Hlídka, která na místo přijela, následně zjistila, že se dvě osoby nachází v přízemí objektu, do kterého vlezly skrze sklepní okénko. Jak se posléze ukázalo, cesta zde pro pachatele skončila, neboť ze sklepa přímo do objektu potravin nebylo možné se dostat a dveře, které východ ven na ulici ze sklepa zajišťovaly, byly uzamčené. Policisté proto obě osoby vyzvali k opuštění sklepa a poté je také na ulici zadrželi. Provedená dechová zkouška u obou mladých mužů byla pozitivní, přístroj naměřil v obou případech hodnotu kolem jednoho promile alkoholu. Následně policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže ve stádiu pokusu. Případem se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

25. července 2022

