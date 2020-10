Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dva opilí ve vozidle

MRÁKOV – Došlo ke střetu dvou osobních vozidel. K řízení se ani jeden z opilců ve voze nepřiznal. Policisté budou muset rozplést, kdo řídil.

Dne 8. října 2020 v 22:46 hodin došlo na silnici I. třídy č. 22 mezi obcemi Domažlice a Kdyně v prostoru za křižovatkou na obec Mrákov k dopravní nehodě. Dosud nezjištěný řidič osobního vozidla Audi A6 jedoucí ve směru od obce Kdyně na obec Domažlice při průjezdu prudké pravotočivé zatáčky před křižovatkou na obec Mrákov nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat, vjel do protisměru, kde se bočně srazil s osobním vozidlem Toyota Proace, které řídil dvaatřicetiletý muž ve směru na obec Kdyně. Alkohol byl u řidiče osobního vozidla Toyota Proace na místě vyloučen dechovou zkouškou. V osobním vozidle Audi A6 v době dopravní nehody jel čtyřiatřicetiletý a jednatřicetiletý muž. Oba uváděli, že seděli na místě spolujezdce a že vozidlo řídil ten druhý. Policisté oba vyzvali k dechové zkoušce. U mladšího muže byla dechová zkouška s pozitivním výsledkem 1,14 promile alkoholu v krvi, u staršího byla dechová zkouška také pozitivní, výsledek byl o něco vyšší, a to 1,34 promile alkoholu v krvi. Oba byli zajištěni a převezeni do lékařského zařízení, kde se podrobili lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Dopravní nehoda se obešla bez zranění osob. Škoda na vozidle Audi byla vyčíslena na 200 tisíc korun, na vozidle Toyota vznikla škoda 450 tisíc korun. Kdo z opilců skutečně řídil, budou nyní rozplétat domažličtí dopravní policisté.



por. Mgr. Dagmar Brožová

9. října 2020

