Dva muži silně ovlivněni alkoholem řídili vozidlo

RAKOVNICKO – Jeden z nich navíc způsobil dopravní nehodu.

Opilý řidič je velkým nebezpečím nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Alkohol nám dodává sebedůvěru a současně zpomaluje naše smyslové a motorické (pohybové) reakce. To je za volantem doslova vražedná kombinace. Opilému řidiči totiž trvá mnohem déle, než zareaguje na to, co se děje před ním, nebo kolem něj, má problémy s vyhýbáním se vozům u krajnice, pletou se mu pedály nebo je nohou míjí.



Policisté během dvou dnů řešili dva opilé řidiče, 66letého a 68letého muže, kteří nadýchali více než dvě promile.

Prvního z nich, šestašedesátiletého řidiče vozidla Subaru, zastavili ke kontrole v pondělí 10. května před patnáctou hodinou v Rakovníku v ulici Luženská. Na výzvu předložil všechny potřebné doklady potřebné pro provoz a řízení vozidla a poté se podrobil dechové zkoušce. Přístroj mu naměřil pozitivní výsledek s hodnotou více jak 2,1 promile alkoholu v dechu.

Dalším řidičem, který usedl za volant opilý, byl 68letý muž. Ten kvůli požitému alkoholu a rychlé jízdě havaroval v úterý 11. května po 14. hodině v katastru obce Mšec. K nehodě došlo dle provedeného šetření pravděpodobně tak, že řidič jel s vozidlem Škoda Citigo od Mšece na Třtici, kde po projetí pravotočivé zatáčky na rovném úseku nepřizpůsobil rychlost jízdy, najel na pravý okraj komunikace a poté do silničního příkopu, kde narazil do stromu a ocelového svodidla. Vlivem nárazu se s vozem převrátil na levý bok a zůstal v něm zaklíněn. Hasiči museli muže z auta speciální technikou vyprostit. Policisté následně muže vyzvali k dechové zkoušce, kdy přístroj naměřil výsledek více než 2,70 promile. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz Poté si zraněného převzali záchranáři, kteří ho s blíže nespecifikovaným zraněním převezli do rakovnické nemocnice.

Oba dva muži jsou v současné době podezřelí ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, přičemž 66letému hrozí v případě odsouzení až jeden rok za mřížemi, zatímco 68letému, který pod vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu, hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.



Jak ukazují výzkumy, alkohol se podepisuje na způsobu řízení. Již při překročení hranice půl promile začíná převažovat negativní vliv na lidský organismus. Člověk se stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu. Alkohol i drogy za volantem zvyšuje nejenom agresivitu a přeceňování řidičských schopností, ale má výrazný vliv na periferní vidění. Zvýšená míra v krvi řidiče způsobuje tunelové vidění.

Zkrátka alkohol za volant NEPATŘÍ!



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

12. května 2021

