Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Dva muži se vloupali do domu

HAVLÍČKOBRODSKO: Kriminalisté je dopadli při odjezdu z místa činu

Havlíčkobrodští kriminalisté zadrželi dva muže bezprostředně poté, co se vloupali do domu a z místa činu ujížděli vozidlem. Kriminalisté ve vozidle zajistili věci pocházející z vloupání a oběma mužům následně sdělili podezření ze spáchání dvou trestných činů. Oba muži byli již v minulosti soudně trestáni v souvislosti s majetkovou trestnou činností.

K případu vloupání do domu, po kterém byli muži ve věku osmadvacet a devětadvacet let zadrženi, došlo na konci prvního březnového týdne. Středem zájmu se pro muže stal rekreační objekt na Jeníkovsku, který natipoval starší z dvojice pachatelů. Mladší z mužů tři dny před jejich zadržením vnikl v nočních hodinách na pozemek a následně do domu. Zde si do starých kufrů a tašek připravil různé předměty, jako například obrazy, sklenice, nářadí, staré hračky, rádio, barometr, kompas nebo tiskoviny pocházející z období první republiky. Věci zde ponechal s úmyslem se pro ně vrátit se svým komplicem. Na místo činu se společně vrátili o tři dny později, věci naložili do připraveného vozidla a z místa ujížděli. V blízkosti vyloupeného domu je však bezprostředně po jejich odjezdu zadrželi kriminalisté. Ve vozidle zajistili odcizené věci v hodnotě kolem šesti tisíc korun, které si po provedení potřebných úkonů převzal zpět jejich majitel.

„Oběma mužům jsme sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody spáchaných ve formě spolupachatelství“, uvedl npor. Bc. František Šteidl, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Starší z dvojice podezřelých mužů byl v minulosti dvakrát soudně trestán. Poprvé jako mladistvý a podruhé v roce 2010, kdy mu byl vyměřen podmíněný trest. Osmadvacetiletý muž byl také dvakrát odsouzen, přičemž poslední podmíněný trest mu byl uložen v roce 2018.

Kriminalisté případ řešili ve zkráceném přípravném řízení a za uvedenou trestnou činnost mužům hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

12. března 2020

vytisknout e-mailem