Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dva muži obviněni z loupeže

ÚSTÍ NAD LABEM - Kriminalisté rozkryli domluvenou hru obviněných.



Dva muži (35, 28) ve večerních hodinách vstoupili do prostoru večerky na Střekově. Starší z mužů maskován punčochou přes hlavu přistoupil k prodavačce, kterou chytil za ruce a zatlačil jí do prostoru prodejny. Druhý z mužů stál u vstupu do prodejny a předstíral, že je pouhý zákazník. Celou dobu ovšem komunikoval s mužem, který ženu držel. Poškozená přes jazykovou bariéru ovšem nerozuměla, o čem se mezi sebou baví. Po chvilce se jí podařilo uvolnit ze sevření, kdy na pultu sebrala volně položený nůž a pohrozila jím. Muž s punčochou sebral nohy na ramena a z prodejny utekl. Druhý z mužů se rozhodl svou roli pouhého zákazníka dohrát do konce. Tuto roli hrál ještě ve chvíli, kdy se na místo dostavil i jiný zákazník a syn poškozené. Následně z prodejny odešel. Kriminalistům se podařilo ale tuto domluvenou hru rozkrýt. V současné době jsou oba muži trestně stíháni pro trestný čin Loupeže, za což jim v případě prokázání viny před soudem hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 10 let.

ústí nad Labem 23. února 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem