Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dva muži napadli jiného

České Budějovice - Do dvou týdnů by měli skončit před soudem.

Dva muži ve věku jednadvacet a devětatřicet let jsou podezřelí ze spáchání přečinu ublížení na zdraví a výtržnictví. Ke konci ledna letošního roku měli společně v ulici J. Opletala v krajském městě napadnout jiného, třiapadesátiletého muže, kterému způsobili zranění, se kterými musel být hospitálizován v nemocnici a dále se léčit v domácím prostředí. Při potyčce došlo také k poškození oblečení napadeného, u kterého byla odhadnutá výše škody na 2 500 korun. Oba muži by měli do dvou týdnů stanout před soudem, čtyřdvorští policisté věc prověřují formou zkráceného přípravného řízení.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

7. března 2021

vytisknout e-mailem