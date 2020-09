Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Dva muži a dvě ženy byli obviněni ze spáchání zločinu

HAVLÍČKOBRODSKO: Dvě z obviněných osob skončily ve vazbě

Havlíčkobrodským kriminalistům z oddělení hospodářské kriminality se podařilo rozkrýt trestnou činnost čtveřice lidí, která poškozovala věřitele a legalizovala výnosy z trestné činnosti. Obvinění si prostřednictvím zřízené firmy na agenturní zaměstnávání pracovníků přišli na částku kolem devíti milionů korun, a to jak ve formě finanční hotovosti, tak majetku. Policejní komisař zahájil jejich trestní stíhání a dvě obviněné osoby skončily ve vazbě.

Rozsáhlé a náročné prověřování minulý týden vyústilo v realizaci, při které byly na Havlíčkobrodsku zadrženy čtyři osoby. Dále kriminalisté provedli domovní prohlídky i prohlídky jiných prostor, přičemž zajistili nejen finanční prostředky, ale také výpočetní techniku, listiny a čtyři osobní automobily.

Na základě shromážděných důkazů policejní komisař zahájil trestní stíhání dvou žen, dvou mužů a právnické osoby, kterou představuje společnost podnikající v oboru agenturního zaměstnávání osob. Šestačtyřicetiletý muž a padesátiletá žena byli obviněni ze spáchání zločinu poškození věřitele ve spolupachatelství a osmadvacetiletá žena a sedmačtyřicetiletý muž ve formě pomoci. Dále všichni čtyři čelí obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti ve formě spolupachatelství. Trestní stíhání proti právnické osobě bylo zahájeno ve věci spáchání zločinu poškození věřitele.

Starší z žen a šestačtyřicetiletý muž jsou obviněni z toho, že od počátku vzniku společnosti na agenturní zaměstnávání pracovníků fakticky řídili její ekonomické děje a osobně jednali s věřiteli, a to za účelem získání finančních prostředků pro svoji vlastní potřebu, nikoli za účelem řádného podnikání. Za tímto účelem z firemních účtů vybírali nebo nechali vybírat peníze, které si následně přerozdělovali, a dále nechali z vlastnictví společnosti odstranit část majetku. Osmadvacetiletá žena a sedmačtyřicetiletý muž jim v tomto jednání byli nápomocni, neboť jako oficiální jednatelé firmy byli srozuměni s jejich jednáním a v některých případech osobně prováděli například výběry finanční hotovosti. Většinou využívali platbu v hotovosti s cílem zastřít původ peněžních prostředků a učinit je tak nedohledatelnými. Peníze používali pro vlastní potřebu i s vědomím, že si společnost řádně neplní své závazky vůči svým věřitelům.

Na obviněného šestačtyřicetiletého muže a padesátiletou ženu byl podán návrh na jejich vzetí do vazby. Soud návrh státního zástupce akceptoval, na oba uvalil vazbu a policisté je eskortovali do věznice. Další obviněný muž se ženou jsou trestně stíháni na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za uvedenou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody na tři až deset let.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

30. září 2020

vytisknout e-mailem