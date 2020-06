Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dva miliony kilometrů bez nehody

Prachatice – Ocenění řidiče autobusu.

Profesionální řidič autobusu, pan Robert Dušek (65), jezdí u společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s., pobočka Prachatice již 33 let. Za celou tu dobu nezpůsobil žádnou dopravní nehodu, a to má přitom najeto už dva miliony kilometrů. Pan Dušek jezdí s autobusem od roku 1987. Jeho hlavní trasy vedly 27 let do Plzeňského kraje. Ńyní již sedmým rokem bravurně „kroutí“ volantem autobusu v rámci kraje Jihočeského. Sám říká: „Jinou práci bych nebral, řízení autobusu je pro mne také koníčkem.“

Dnes proběhlo na autobusovém nádraží v Prachaticích ocenění pana Roberta Duška, ke kterému se připojili také zástupci Policie České republiky z územního odboru Prachatice.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

12. června 2020

Odkazy do noveho okna Ocenění řidiče autobusu Detailní náhled

vytisknout e-mailem