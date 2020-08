Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dva kluci ze Semilska zachránili sebevraha před vykrvácením

SEMILSKO - Zástupci vedení semilského územního odboru jim za to poděkovali.

Teprve čtrnáctiletý Milan Lichtenberg z obce Příkrý a jeho sedmnáctiletý kamarád Dominik Stránský z obce Chuchelna na Semilsku jsou dva obyčejní kluci, kteří pomohli zachránit šestatřicetiletého sebevraha před vykrvácením. Mladíci ho objevili v opuštěné kotelně za semilským sídlištěm Řeky dne 22. června letošního roku. Kolem objektu si krátili cestu na cyklostezku, když se z ruiny právě linuly podivné zvuky podobné praskání skla. Vešli tedy dovnitř, aby zjistili, co se tu děje a uviděli zde bezvládně ležet na zemi muže v kaluži krve, který na ně nijak nereagoval.

Okamžitě proto k němu přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Také využili toho, že venku zahlédli dospělého kolemjdoucího a požádali ho o pomoc, ten pak na zraněného dohlížel do příjezdu sanity. Mladíci komunikovali se zdravotníky a navigovali sanitní vůz, který přijel na místo do několika málo minut. Pacienta v kritickém stavu si následně převzal do péče lékař a umístil ho na lůžko anesteziologicko resuscitačního oddělení jilemnické nemocnice. Jeho zdravotní stav je nyní naštěstí stabilizovaný.

Oběma mladíkům v pátek 31. července osobně poděkovali za jejich pomoc zástupci vedení územního odboru v Semilech na společném setkání, na které kromě nich do budovy semilského policejního ředitelství pozvali i jejich rodiče. Společná schůzka proběhla v příjemné atmosféře a chlapci od zástupců semilského územního odboru policie a také od poslance Parlamentu České republiky pana Davida Pražáka obdrželi praktické dárky. Velké poděkování patří samozřejmě i neznámému muži, jehož totožnost se nám vypátrat nepodařilo, protože z místa události po odjezdu sanity odešel.

Při prověřování pokusu sebevraždy jsme zjistili, že si šestatřicetiletý muž ze Semilska dne 22. června zakoupil v Semilech ve vietnamské prodejně na kuráž lahev alkoholu a také nůž, kterým si pak pořezal obě zápěstí. Jeho matka nás téhož dne odpoledne po patnácté hodině kontaktovala a požádala nás o jeho vypátrání, protože jeho sebevražedné sklony znala a nemohla se mu delší dobu dovolat. Na její oznámení jsme reagovali vyhlášením pátrací akce s využitím služebního psa, ale v jejím průběhu jsme krátce před šestnáctou hodinou dostali od zdravotníků informaci, že pohřešovaného muže nalezli v bývalé mazutové kotelně Milan s Dominikem.

4. 8. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje

