Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dva jeleni na silnici

PŘÍBRAMSKO - Během posledních tří dnů řešili dopravní policisté na Příbramsku osm nehod se zvěří.

Škoda při nich vzniklá činila 590 tisíc korun, 2x vběhl do jízdní dráhy projíždějícímu vozidlu jelen, 2x divoké prase a v dalších případech šlo o srnčí zvěř. Ke srážkám s jeleny došlo v úterý v noci a ve středu ráno na silnici I/18 v katastru obce Obory. V jednom případě bylo následně zvíře odraženo ještě na protijedoucí automobil. Oba jeleni byli při nehodě usmrceni. Ostatní střety se zvěří se odehrály u Dublovic, na D4 u Drásova, u obce Nechvalice, Počaply, Hluboš a Nečín. Od začátku roku se stalo na příbramských silnicích téměř tři sta nehod se zvěří.

Řidiči by se měli plně věnovat řízení a neustále být obezřetní. Nejlepším preventivním opatřením je nízká rychlost jízdy, tím vzniklá prostor pro včasnou reakci. Pokud motorista spatří zvěř včas, měl by sešlápnout brzdový pedál a použít výstražné zvukové znamení. Jestliže již nejde srážce nijak zabránit, potom je nutné intenzivně brzdit a neuhýbat. Úhybný manévr je mnohem víc nebezpečný, hrozí např. přejetí do protisměru, čelní náraz do protijedoucího automobilu nebo náraz do stromu u silnice.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

13. září 2019

