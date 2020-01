Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dva hříšnici se stejným autem

TRUTNOVSKO – Dvojice se během večera vystřídala v řízení a oba porušili zákon.

Vrchlabští policisté během noci ze čtvrtka 2. ledna na pátek narazili při silniční kontrole hned dvakrát na stejné vozidlo značky Seat Leon. Nejdříve chvíli před půl dvanáctou v ulici Lánovská. Za volantem seděla 31letá řidička, kterou podrobili testu na drogy s pozitivním výsledkem. Ve vozidle s ženou společně jel ještě o rok mladší spolujezdec. Po následném lékařském vyšetření spojeném s odběrem krve policisté řidičce zakázali další jízdu a sepsali oznámení přestupku v dopravě, za který ji hrozí pokuta a zákaz řízení.

Při odjezdu z místní nemocnice, krátce po půlnoci, policisté zkontrolovali stejný automobil v ulici Bělopotocká znovu. Tentokrát ho řídil právě 30letý muž, který před tím s ženou jel jako spolujezdec a zřejmě ji chtěl po vyšetření v nemocnici vyzvednout. Ukázalo se ale, že ani on nemá za volantem co dělat. Provedenou dechovou zkouškou na alkohol mu policisté naměřili 0,23 promile a pozitivně mu vyšel i test na drogy. Muži zákona navíc z evidence zjistili, že má vysloven zákaz řízení až do roku 2021. V případě odsouzení mu tak za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí až 2 roky vězení.

nprap. Lukáš Vincenc

3. ledna 2020, 12:59

