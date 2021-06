Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dva gangy zlodějů rozprášeny

HRADECKO – Kriminalisté zahájili trestní stíhání proti 6 osobám podezřelým ze spáchání 56 skutků.

Policisté služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Hradec Králové zahájili v tomto týdnu trestní stíhání šesti mužů (ve věku od 18 – 42 let), kteří se měli dlouhodobě zabývat nezákonným způsobem obživy na Hradecku. Od podzimu minulého roku se do hledáčku kriminalistů dostaly dvě organizované skupiny pro podezření z páchání majetkové trestné činnosti zaměřené především na krádeže jízdních kol. Obvinění se měli vloupat do desítek sklepních kójí a dalších prostor jako chodby, kolárny, kočárkárny, půdy, suterény, stojany, atd. Obviněni jsou celkem z 56 skutků. Škoda, kterou měli pachatelé způsobit, se vyšplhala minimálně na 200 tisíc korun.

Na místech vloupání prováděli kriminalističtí technici důsledné ohledání místa činu a pečlivě zajišťovali nalezené stopy. „Při realizaci pomohla úzká spolupráce s kolegy z obvodních oddělení a operativní šetření kriminalistů,“ přiblížil hradecký kriminalista. Při této rozsáhlé a organizačně velice náročné realizaci byl jeden gang zadržen pro podezření z páchání majetkové trestné činnosti. Druhý gang, tedy druhou trojici mužů, zadrželi policisté již jako obviněné, jelikož s nimi začátkem května zahájili trestní stíhání pro páchání majetkové trestné činnosti vedené na svobodě, muži však v protiprávním jednání i nadále pokračovali. Po sdělení obvinění podali kriminalisté na tři ze šesti mužů návrh na vzetí do vazby.

Kromě 42letého muže, který je podezřelý ze spáchání přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti, nejsou zbylí muži policistům neznámí. Jedná se o recidivisty, kteří byli za obdobnou trestnou činnost již v minulosti stíháni.

Muži ve věku 18 a 31 let jsou obviněni z přečinu krádeže a porušování domovní svobody, za což jim v případě prokázání viny hrozí až 3 roky ve vězení. Za přečin krádeže spáchaného ve spolupachatelství hrozí 27 a 29letému muži až 2 roky vězení. Celkem 2 roky vězení hrozí také poslednímu obviněnému, kterým je 28letý mladík, a to za přečin krádeže, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a porušování domovní svobody.



por. Ing. Eliška Majerová

4. 6. 2021, 12:15

