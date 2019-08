Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dva dny v duchu krádeží

LOUNY – Jeden kradl čokoládu, druhý alkohol.

Milovník čokoládových tyčinek

První srpnový den přišel 22letý muž do jedné prodejny v Lounech. Tam si podle zjištěných informací měl dát do mikiny 7 čokoládových tyčinek a bez zaplacení z prodejny odejít. Policisté z obvodního oddělení při projednávání tohoto jednání zjistili, že jeho minulost není bez poskvrny. Ukázalo se, že už byl okresním soudem dvakrát odsouzen za majetkovou trestnou činnost. Ke spáchání trestného činu stačila v tomto případě i malá škoda, a to 90 korun. Ve výslechu své jednání zdůvodnil tím, že měl chuť na sladké. Včera, 6. srpna 2019, si od policistů muž vyslechl ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu krádež. Vzhledem k jeho trestní minulosti mu teď od soudu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.



Vzal si na pomoc kamaráda

Druhý srpnový den přišel do lounského obchodu 57letý muž se svým mladším kamarádem. Těm kladou policisté z obvodního oddělení za vinu, že se společně domluvili a v prodejně si vložili do batohu alkohol a pečivo v hodnotě dosahující téměř 200 korun. Pak měli chtít odejít pryč. Staršímu z dvojice policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z trestného činu krádež. Vyšlo totiž najevo, že jeho trestní minulost obsahuje už dvě odsouzení okresním soudem za majetkovou trestnou činnost. Soud by ho nyní mohl potrestat až třemi lety odnětí svobody. Mladší z dvojice nebyl ještě trestně stíhán, a tak se bude za své jednání zpovídat u správního orgánu. U obou dvou policisté zjistili, že byli pod vlivem alkoholu. Starší takzvaně nadýchal 2,32 promile a mladšímu naměřili 0,79 promile.





7. srpna 2019

