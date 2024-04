Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dva dny si "držel hladinku" přes 3 promile

BENEŠOVSKO - Nejprve ho kontrolovali ve Vlašimi, potom dvakrát v Praze.

Ani jednou, ani dvakrát, ale hned třikrát během 24 hodin chytli policisté 48letého muže za volantem pod vlivem alkoholu. Vždy nadýchal více jak 3 promile alkoholu.

Poprvé byl kontrolován hlídkou Obvodního oddělení Votice v obci Miličín na Benešovsku 3. dubna po 10. hodině. Policisté ho zastavili při běžné silniční kontrole, kdy ho mimo jiné vyzvali i k podrobení se dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. Muž jim následně nadýchal 3 promile, proto mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

S tím si ale asi moc starostí nedělal, protože hned další den v poledne, byl kontrolován na Praze znovu. Všímavý svědek viděl, že muž je zjevně pod vlivem alkoholu a nasedá do auta, proto zavolal policisty. I jim muž nadýchal nad 3 promile, tentokrát dokonce 3,5.

Ani to, ale nebylo vše...ještě tentýž den, o 3 hodiny později, usedl za volant znovu. Tentokrát na Praze 4, kde navíc naboural do zaparkovaného vozidla. I v tomto případě nadýchal 3,4 promile.

Kolegové z Krajského ředitelství hlavního města Prahy pak muži sdělili podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až 3letý trest odnětí svobody, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

12. dubna 2024

