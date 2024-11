Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dva dny po sobě měl pozitivní dechovou zkoušku

CHEBSKO – Způsobil dopravní nehodu.

Policisté z obvodního oddělení Cheb – město sdělili podezření ze spáchání přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání šestačtyřicetiletému muži z Chebu.

Podezřelý muž měl v pondělí 25. listopadu letošního roku krátce po dvaadvacáté hodině řídit v Chebu, v ulici Družstevní osobní automobil značky Škoda. Šestačtyřicetiletý řidič byl následně předepsaným způsobem kontrolován policisty z obvodního oddělení Cheb – město. Ty následnou lustrací zjistili, že má muž vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Poté se muž podrobil orientační dechové zkoušce, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,14 promile.

O pouhý den později měl podezřelý muž vozidlo značky Škoda krátce před šestnáctou hodinou řídit znovu. V Chebu měl při odbočování z ulice Evropská do ulice 17. listopadu narazit do protijedoucího vozidla značky Volkswagen. Toho si všimli projíždějící policisté, kteří předepsaným způsobem osobní automobil značky Škoda zastavili. Řidič se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,33 promile. I v tomto případě policisté zjistili, že má muž vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidle do května roku 2025. Další jízda mu byla zakázána.

Svým jednáním způsobil škodu přibližně 30 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jan Bílek

28.11.2024

