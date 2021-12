Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dva dny, dvě stejná oznámení

HRADECKO - Tentokrát se obětí podvodníka stala žena.

Včera jsme informovali o podvedeném 28letém muži - zpráva zde. Ve včerejších odpoledních hodinách jsme přijali však další oznámení o podvodu. Tentokrát je podvedená 42letá žena z Hradce Králové, která podlehla nátlaku podvodníků a do bitcoinmatu vložila 300 tisíc korun. Uvěřila, že jí volají z banky, že má napadený účet, a aby peníze ochránila, je třeba je vybrat a vložit do bitcoimatu. S účtenkou potvrzující vložení peněz měla dorazit do své banky, kde na ní měl čekat pracovník, který s ní vše dořeší. Samozřejmě žádný takový pracovník v bance nepracoval.....

Opětně byla přepojována na různé bankovní specialisty a měla mluvit i s policistou. Kvůli ověření, zda ji opravdu volají z banky, zavolala zpět. Jelikož se dovolala do call centra banky, nabyla dojmu, že se jednalo opravdu o pracovníky banky. Bohužel nevyčkala na spojení s pracovníkem.



Upozorňujeme, že volající vystupují velmi přesvědčivě, znají prostředí banky, internetového bankovnictví i postupy policie. Vypadá to, jako by volali z call centra, kde je slyšet i hovory s dalšími klienty. Dobře se orinetují v centru Hradce Králové a správně člověka nasměrují k bitcoinmatu.

Opětně varujeme před neznámými volajícími, ačkoliv se jeví jako volající z banky či od policie! Hovor si můžete ověřit tak, že dáte zpětné volání. Pokud se jedná o volání s pomocí spoofingu (program navolení jakéhokoliv čísla), nedovoláte se volajícímu, ale majiteli čísla a ten samozřejmě nebude o ničem vědět. Nejlepší je však dojít přímo na pobočku.

Banka v žádném případě nenutí klienty vybírat peníze z účtů a někam je vkládat. Nikdy nežádá o sdělení autorizačních kódů ani hesel do internetového bankovnictví, natož aby žádala nainstalování programu pro vzdálenou správu. Pokud by došlo k nějakému napadení účtu, okamžitě přijme své vlastní opatření.

Abyste mohli nakládat s bitcoiny, musíte k bitcoinové peněžence znát přístupová hesla, která vám podvodník nikdy nesdělí! Po vložení peněz do bitcoinmatu znáte pouze název peněženky, což je v podstatě bez hesla k ničemu.

por. Iva Kormošová

9.12.2021, 15.30

