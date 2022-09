Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dva distributory pervitinu odhalil tachovský toxi tým

TACHOVSKO – V rámci policejní akce byly zadrženy dvě osoby, které měly na svědomí distribuci omamných a psychotropních látek.

Tachovský toxi tým ve spolupráci s ostatními policisty provedl v uplynulých dnech zásah proti dvěma osobám, které podezíral z drogové trestné činnosti.

První osobou je 32letý muž, který v období od září roku 2021 do měsíce srpna letošního roku nakupoval pervitin, jenž pak dále poskytoval a prodával pěti ustanoveným osobám. Při zadržení ve svém vozidle přechovával uzavíratelný plastový sáček s marihuanou o celkové hmotnosti 1,7 gramů včetně obalu. Muž se uvedené činnosti dopouštěl i přes to, že byl již za drogovou trestnou činnost v minulosti odsouzen. Dále policisté zjistili, že i přes uložený zákaz řídil motorové vozidlo. Policejní komisař ho obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a také z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Další úkony trestního řízení budou policisté s dotyčným provádět ve věznici, kam byl převezen k výkonu trestu, který mu byl uložen za jinou trestnou činnost.

Druhý muž obchodoval s pervitinem minimálně od června letošního roku až do doby svého zadržení. Drogu distribuoval sedmnácti zjištěným osobám, kterým poskytl více než 120 gramů pervitinu. I u něj policisté při zadržení našli drogu, konkrétně igelitový sáček s pervitinem. Při domovní prohlídce pak kriminalisté nalezli igelitový sáček s marihuanou o celkové hmotnosti 0,6 gramů včetně obalu. Dotyčný 35letý muž byl obviněn, a to z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Policejní komisař podal návrh na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval.



prap. Bc. Iva Vršecká

6. září 2022

