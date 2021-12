Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dva 22letí řidiči havarovali

TACHOVSKO – Jeden najel na krajnici, druhý jel příliš rychle. V obou případech jejich auta skončila v silničním příkopu, kde narazila do pevné překážky – do stromu a do pařezu.

Dvě dopravní nehody, při kterých auta narazila mimo komunikaci do pařezu a ve druhém případě do kmene stromu, řešili včerejšího dne tachovští dopravní policisté.

Oznámení o první nehodě, která se stala na sinici mezi obcemi Bonětice a Bonětičky, přijali policisté před 8:00 hodinou. Po silnici ve směru na Bonětičky jel 22letý řidič s vozidlem značky Ford Mondeo, přitom najel na pravou nezpevněnou krajnici, nezvládl řízení vozidla a poté narazil přední částí auta do pařezu stromu v pravém silničním příkopu. Při havárii byl zraněný stejně starý spolujezdec z předního sedadla, kterého záchranná služba převezla do nemocnice na další vyšetření. Provedená dechová zkouška, kterou policisté s řidičem provedli, byla negativní. Vzniklou škodu na vozidle policisté odhadli na 20 000 korun.

Druhá nehoda se stala kolem 18:20 hod. na silnici II/203 mezi obcemi Ostrov u Stříbra a Kladruby. Ve směru na Kladruby jel s vozidlem značky Renault Megane 22letý řidič. Ten při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně technickému stavu komunikace a svým schopnostem, nezvládl řízení a vozidlo uvedl do smyku. Ve smyku vyjel vlevo mimo komunikaci, kde pravým bokem vozidla narazil do kmene stromu. Při nehodě utrpěl řidič zranění, a tak byl záchrannou službou převezen do nemocnice. Požití alkoholu před jízdou s ním policisté ještě před tím vyloučili. Škodu na vozidle odhadli na 30 000 korun.

Oběma nehodami se policisté i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

16. 12. 2021

