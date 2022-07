Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Důvod k ujíždění měl

BRNO: Jednatřicetiletý muž, který prchal před dálniční hlídkou, byl vzat do vazby. (video)

Svědky divoké policejní honičky byli řidiči nejprve na dálnici D1 a potom i v centru Brna. Dálniční policisté chtěli u Holubic zastavit hnědou škodu Octavii. Její řidič však šlápl na plyn a začal hlídce ujíždět. Během zběsilé jízdy se řítil rychlostí kolem dvou set kilometrů v hodině. V Brně z dálnice sjel a ujížděl směrem do centra. To už mu však jelo v ústrety několik dalších policejních vozů. K dopadení řidiče pak dopomohl i hustý městský provoz, když v křižovatce ulic Dornych a Křenová zůstal stát v koloně u semaforu. Mezi auty se sice pokusil prorazit cestu, policejní vůz s rámem na čelní masce však už nepřetlačil. Jednatřicetiletý řidič měl platný zákaz řízení a odmítl test na drogy. Mimo maření úředního rozhodnutí je pro svou agresivní jízdu podezřelý také z trestného činu obecného ohrožení a útoku na úřední osobu. Muž byl dnes vzat do vazby. Kriminalisté, kteří na případu pracují, proto vyzývají řidiče, ale i chodce, které jízdou ohrožoval, aby se jim přihlásili na lince 158.

por. David Chaloupka, 1. července 2022

vytisknout e-mailem