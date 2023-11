Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Důvěřivá žena poslala falešnému lékaři téměř milion a půl korun

BEROUNSKO – Podvodník vydávající se za chirurga pracující na Ukrajině vylákal pod falešnou záminkou ze ženy její celoživotní úspory.

Berounští policisté prověřují oznámení od ženy, která díky své důvěřivosti přišla o 1 422 241 Kč. Žena ve svém oznámení policistům uvedla, že jí přes sociální síť kontaktoval muž, který se představil jako David Good. Po několika dalších zprávách o sobě uvedl, že pochází ze Spojených států amerických a pracuje jako lékař, který je aktuálně nasazen na Ukrajině a pomáhá zraněným vojákům a civilistům. Posléze si začal stěžovat na to, že ho již práce nebaví a chce odjet, ale nemůže. Své pisatelce jako důvod toho, proč nemůže odjet, uvedl, že by musel vyplatit společnost, se kterou je vázaný smlouvou. Po další konverzaci mu důvěřivá žena poslala část peněz, díky kterým se měl dostat alespoň na kratší dovolenou. Ženu dále přiměl k investicím do kryptoměny. Podvodník si díky svým lžím přišel na téměř milion a půl korun. Velmi zarážející je to, že když chtěla žena přeposlat podvodníkovi první částku na dovolenou, tak jí požadovanou transakci sama banka zamítla s tím, že jde o podezřelou platbu. Žena se pak vydala přímo na pobočku banky, ale ani upozornění pracovníků jí neodradilo a peníze svému „příteli“ poslala.

Pokud se vám výše uvedené zdá jako neuvěřitelné, tak věřte, že se jedná o skutečný případ, který v současnosti berounští kriminalisté prošetřují. I přes rozsáhlou mediální kampaň, přes naše opakované upozorňování na tuto a obdobnou trestnou činnost, se stále najdou tací, kteří jsou schopni poslat cizímu člověku své veškeré úspory a nezdráhají si vzít půjčky. A tak znovu a dokola upozorňujeme:

Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašující údaje do internetového bankovnictví ani čísla své platební karty. Banky ani policisté se na ně neptají, ani zprávami či e-mailem neposílají odkazy na weby, kde jsou vyžadovány.

Nereagujte na hovory, e-maily ani zprávy, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, banka by zareagovala dávno bez vás.

Pány účtu jste jen vy. Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám někdo bude diktovat po telefonu, ani nikomu nesdělujte či nepřeposílejte potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený přístup do vašeho počítače.

Mějte aktualizovaný software a antivirus, a to i na telefonu.

V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku či volejte 158. Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo (spoofing) či e-mail, vč. těch vaší banky.

Nikdy neposílejte peníze lidem, které neznáte. Nevěřte dojemným historkám a příběhům podvodníků, kteří často zneužívají postavení vojáků na misích, lékařů a dalších pomáhajících profesí atp.

ZÁROVEŇ VARUJEME:

Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku. Pokud Vás shora naznačeným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte.

Za poslední 3 roky evidujeme nárůst IT kriminality i na okrese Beroun. V roce 2020 jsme evidovali 152 oznámení, v roce 2021 jich bylo 219 a v loňském roce jsme se dostali na číslo 340. Od ledna 2023 do 10. listopadu, jsme přijali celkem 314 oznámení týkající se IT kriminality.

I přes veškerá vydávaná opatření a preventivní rady, je v tomto ohledu nejdůležitější vaše obezřetnost a opatrnost.

Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo nemá přístup k internetu, kdo nesleduje aktuální dění – pohovořte s ním na toto téma. Je důležité, aby se povědomí o těchto případech dostalo k co největšímu počtu lidí a ti pak mohli rozpoznat nekalé praktiky podvodníků a mohli se jejich útokům adekvátně a dostatečně bránit.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

10. listopadu 2023

