Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Důsledky pití alkoholu před jízdou

ORLICKOÚSTECKO – Ohrožen je život, zdraví, ale i ztráta zaměstnání a svoboda!

Foto PČR Foto PČRŘidič dopravního prostředku ještě než usedne za volant auta nebo řídítka motocyklu po požití alkoholického nápoje by se měl předem sám sebe zeptat: „Nemůžu zvolit jiný způsob dopravy? Stojí mi ten risk za to, že následně nezvládnu řízení, způsobím dopravní kolizi, a tím sebe a ostatní účastníky ohrozím na životě a zdraví? Přijdu o řidičský průkaz, který potřebuji k výkonu zaměstnání, následně přijdu i o práci a tím se dostanu do existenčních problémů?“ Navíc v případě policejní kontroly nebo dopravní nehody pokud tomuto nezodpovědnému řidič naměříme více jak jednoho promile alkoholu v dechu, tak mu sdělíme podezření pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Z toho plyne, že řidič tímto ohrožuje i svou svobodu, jednu z nejcennějších věcí člověka.

Toto si neuvědomil třiašedesátiletý řidič, který s osobním automobilem značky Toyota v obci Nekoř na Žambersku zřejmě při průjezdu pravotočivou zatáčkou nezvládl řízení vozidla, narazil do směrového sloupku a poté do rodinného domu. Při dopravní kolizi se zranil. Ještě před jeho převozem rychlou záchrannou službou do nemocnice jsme u něj provedli dechovou zkouškou na alkohol s pozitivním výsledkem 3,08 promile alkoholu v dechu. Po tomto zjištění jsme mu zadrželi řidičský průkaz a ve zkráceném přípravném řízení mu sdělili podezření pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě uznání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

1. srpna 2022

por. Mgr. Lenka Vilímková

