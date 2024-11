Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dušičky - svátek zesnulých.

Praha venkov - VÝCHOD – Policisté dohlíželi na dopravu i bezpečnost v okolí hřbitovů.

Památka zesnulých připadá na 2. listopadu. Policisté Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD v tomto období dohlíželi nejen na bezpečnost a plynulost silničního provozu, ale prováděli i dohled na hřbitovech a v jejich okolí. Období památky zesnulých je každoročně časem zvýšeného silničního provozu, ale je také obdobím zvýšené aktivity lidí, kteří se neštítí ukrást květinovou výzdobu hrobů nebo vedle hrobu odložené kabelky, případně se vloupat do motorových vozidel u hřbitovů a odcizit z nich uložené věci.



Zvýšenému silničnímu provozu moc neprospívá ani tzv. „dušičkové počasí“, kdy jsou časté mlhy, deště, celodenní šero, spadané listí, ale i zvýšený počet různých uzavírek, oprav vozovek, objížděk apod. To vše vyžaduje na řidičích, aby se o to více věnovali řízení vozidla, dodržovali stanovenou rychlost, bezpečnou vzdálenost mezi vozidly, obrnili se trpělivostí a přidali i více ohleduplnosti mezi sebou. Proto tohoto dne byla vyhlášena dopravně bezpečnostní akce, při které byly zkontrolovány vyšší desítky řidičů a bylo zjištěno celkem 15 dopravních přestupků. V sedmi případech šlo o nevyhovující technický stav vozidla, v jednom případě se řidič nepřipoutal a v dalších sedmi případech řidič nerespektoval dopravního značení. Díky dopravně bezpečnostním akcím byla policie na silnicích vidět a řidiči se chovali ukázněně a dodržovali dopravní předpisy.



Policisté se budou i v následujícím období věnovat kontrolám na pozemních komunikacích a zajišťovat tak bezpečnost a plynulost silničního provozu.

nprap. Veronika Borovičková

4. listopadu 2024

