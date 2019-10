Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dušičky – Pozor svátek k uctění památky zesnulých se blíží

Jihočeský kraj – Zvýšené hlídky policistů budou bdít nejen v dopravě, ale i u hřbitovů. (Hlasová schránka 974 233 116)

Tento víkend, ale i v příštím týdnu uctíme památku našich blízkých zesnulých. Jihočeští policisté každým rokem v období Dušiček zaznamenávají nejen několik krádeží věcí z hrobů nebo odložených věcí při úpravě hrobů, ale i z aut zaparkovaných na přilehlých parkovištích u hřbitovů. K kontroly parkovišť před hřbitovy provádějí jihočeští policisté v toto období každoročně. Není tomu jinak ani tento rok. Se zvýšenými hlídkami policisté započnou ještě před víkendem a tyto hlídky potrvají i přes sobotu, neděli a pondělí, kdy většina z nás přijede na hrob uctít památku svých zesnulých.

Z hrobů mizí nejčastěji svíčky, věnce i umělé květiny, sošky a další výzdoba, vše co lze snadno a rychle zpeněžit. Občanům proto doporučujeme, aby si své hroby vyfotografovali, neboť v případě krádeže nebo poškození hrobu bude pro policii mnohem jednodušší zadokumentovat původní stav hrobu. Zloději si totiž na hřbitovech dost často tipují osamělé osoby, které sledují, a ve chvíli, kdy jdou například pro vodu nebo vyhodit původní výzdobu do kontejneru, seberou jim odloženou tašku či kabelku a zmizí.

Policejní zkušenosti dokladují, že zvýšeného pohybu lidí využívají i někteří zloději, kteří se zaměřují i na auta odstavená na parkovištích v okolí hřbitovů a vykrádají je. Policisté proto opět připomínají řidičům: Vaše AUTO NENÍ TREZOR. Řidiči, nenechávejte si v zaparkovaných vozidlech na parkovištích viditelně odložené věci. Při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření oken, včetně střešního, uzavření zavazadlového prostoru a samozřejmě všech dveří vozidla. Svým předvídavým chováním, předejdete možnému odcizení věcí z vozidla!

V období od pátku 1.listopadu do neděle 3. listopadu proběhne napříč Jihočeským krajem dopravně bezpečnostní opatření pod názvem „ Dušičky“ s cílem snížit následky dopravních nehod v souvislosti se zvýšeným provozem na pozemních komunikacích. Na bezpečnost a plynulost v silničním provozu budou o „Dušičkách“ dbát ve zvýšené míře nejen dopravní policisté, ale i policisté z jednotlivých obvodních oddělení.

Řidiči, stále platí "nulová tolerance", tedy bez požitého alkoholu za volantem! Dopravní policisté připomínají především starším občanům, kteří s vozidlem nejezdí každodenně, aby nezapomněli, že řidiči starší 65 let musí při silniční kontrole předložit doklad o zdravotní způsobilosti. Jak vychází ze zákona, osoba starší 65 let se musí podrobit pravidelné lékařské prohlídce. Ta se obnovuje po 3 letech, tj. v 68 letech a od 68 let každé dva roky.

Občany, kteří na hřbitově uvidí, že se tam děje něco podezřelého, žádáme, aby to ihned oznámili na policii. Čím dříve se o krádeži dozvíme, tím větší máme šance na dopadení zloděje.

Uhlídat všechna zaparkovaná vozidla poblíž hřbitovů je pro policii ve skutečnosti nemožné, proto si ceníme pozorných spoluobčanů, kteří si všímají podezřelých osob a informace ihned volají na bezplatnou policejní linku 158! Děkujeme Vám.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

24. října 2019

