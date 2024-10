Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dušičky a Památka zesnulých

Ms kraj - bezpečnost v době dušiček

Jako každý rok, také letos začíná čas „dušiček“, kdy lidé začínají ve větší míře navštěvovat hřbitovy k uctění památky zesnulých. Bohužel i na těchto pietních místech je páchána trestná činnost.

Většina z nás chodí hroby uklízet a zdobit, ale i u této aktivity je nutné být obezřetný a vnímavý. Často se stává, že jsme zaneprázdnění zdobením hrobů a nevěnujeme pozornost svým osobním věcem. Policie každoročně řeší případy krádeží věci, například kovové sošky, kříže, urny či různé ozdobné doplňky nebo také poškození náhrobků. A z těchto důvodů se policie zaměří na veřejný pořádek, především v okolí hřbitovů a přilehlých parkovišť.

Své věci mějte stále u sebe a na očích a nedávejte pachatelům šanci!!!

Řidiči pozor!

Právě v tuto dobu vyráží na hřbitovy větší množství lidí. Není to jen 2. listopadu, který připadá Památce zesnulých. Několik dní před tímto datem lidé jezdí totiž hroby upravovat a zdobit. Proto v tyto dny by řidiči měli být zvláště obezřetní, provoz může houstnout a také se na cestách mohou objevit tzv. „sváteční řidiči“. Těmto řidičům tak přezdíváme z důvodu, že vyráží do ulic nepravidelně, jednou za čas a nejsou tak zběhlí v běžné silničním provozu.

Chtěli bychom apelovat na řidiče, aby byli k sobě obezřetní, ohleduplní a trpěliví, tímto chováním mohou předejít komplikacím, které mohou nastat!!!

Parkování – nenechávejte své věci v autě!

Co se týče parkování, i zde platí heslo „Auto není trezor“. Tzn., nenechávejte žádné věci ve svých vozidlech. Jedná se mnohdy o pár vteřin, kdy si pachatel vytipuje auto a vykrade ho. Může ho lákat např. i prázdná taška či bunda a zkusí danou věc odcizit. V tom případě je škoda na majetku vozidla vyšší než samotná věc.

Všechny věci z auta si s sebou vezměte nebo je uschovejte například do kufru či jiných přihrádek ještě nejlépe před jízdou!!!

Buďte vidět!

V této době bychom chtěli upozornit také na viditelnost, jelikož památka zesnulých připadá na začátek listopadu. V tuto dobu se dříve stmívá a někteří lidé chodí na hřbitovy pěšky.

Doporučujeme v tomto případě nosit na sobě reflexní prvky a být vidět.

Doplňky z reflexních materiálů je nejlépe umístit na pohyblivých částech těla, ideálně nad zápěstím a nad kotníkem.

Nespoléhejte, že na hřbitovech nemůže dojít k žádné majetkové újmě, drzost pachatelů nezná hranic, a proto buďte vnímaví a obezřetní!

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení prevence

nprap. Mgr. Bc. Lenka Stočes Hubertová

