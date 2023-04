Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dupnul mu na hlavu a okradl ho

Český Krumlov – Díky dobré práci českokrumlovských policistů a kriminalistů mu jeho jednání neprošlo.

Policistům z obvodního oddělení v Českém Krumlově se ve spolupráci s kriminalisty z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově podařilo objasnit případ loupeže, kterou má na svědomí pětatřicetiletý muž z Jindřichohradecka. Ten koncem dubna letošního roku ve večerních hodinách v lokalitě U Trojice v Českém Krumlově přistoupil k poškozenému a nejméně dvakrát mu nohou dupnul na hlavu v oblasti týlu. Následně se pachatel dožadoval toho, aby mu poškozený vydal marihuanu. Když mu poškozený žádnou marihuanu nevydal, odcizil mu jeho mobilní telefon a dvě powerbanky. Pachatel svým jednáním způsobil poškozenému škodu za bezmála 7 500 korun. Zranění, která poškozenému vznikla v souvislosti s fyzickým napadením, si nevyžádala lékařské ošetření. Muž si ale i tak zadělal na pořádné potíže, neboť kriminalisté již zahájili jeho trestní stíhání pro spáchání zločinu loupež. Soud následně akceptoval návrh státního zástupce a poslal obviněného do vazby. Obviněnému nyní v případě prokázání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

27. dubna 2023

